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В Совете Федерации предложили запретить физлицам-иноагентам занимать госдолжности
Сегодня, 14:51
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matveyvn

В Совете Федерации предложили запретить физлицам-иноагентам занимать госдолжности

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Это нужно, уверен сенатор, для того, чтобы "избиратель имел полное представление" о том, кого выбирает.

В Совете Федерации предложили запретить физлицам-иноагентам занимать государственные и муниципальные должности. С инициативой выступила временная комиссия палаты парламента по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ.

По мнению её председателя Андрея Климова, в законодательство следует ввести понятие "кандидат, выполняющий функции иностранного агента".

Предлагается также ввести в избирательное законодательство понятия "кандидат, выполняющий функции иностранного агента".

Андрей Климов, сенатор

Также, считает он, в законодательстве следует отобразить понятие "кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента". Это нужно, уверен сенатор, для того, чтобы "избиратель имел полное представление" о том, чьи интересы будет представлять кандидат на выборный пост в дальнейшем.

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Фото: pixabay.com

Теги: законопроект, иноагенты, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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