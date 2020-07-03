Глава Белоруссии назвал условие для хороших отношений с РФ.

Александр Лукашенко заявил о нежелании бежать от России. Об этом белорусский политик заявил журналистам агентства БЕЛТА. Президент республики объяснил, что Минск намерен улучшать существующие отношения с Москвой.

Сегодня Беларусь на разрыв. С Востока нас боятся потерять. И я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что единственным условием от Минска всегда является хорошее отношение к Белоруссии от других стран-партнеров.

Напомним, что 3 июля в Белоруссии отмечается День независимости. По словам Лукашенко, данный праздник является символом победы свободы народа.

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