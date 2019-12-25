Он заявил, что граждане Белоруссии продемонстрировали житейскую мудрость и политическое здравомыслие.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в стране. Он сделал это во время вручения государственных наград особо отличившимся на передовой медикам, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что граждане Белоруссии продемонстрировали житейскую мудрость и политическое здравомыслие во время пандемии COVID-19. Также, по мнению президента, белорусская система здравоохранения справилась.

Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он заявил, что после окончательной победы над вирусом нужно встретиться с врачами, которые "сейчас ещё находятся на посту".

Ранее Лукашенко объяснил, почему нельзя "забывать дорогу к памятникам".