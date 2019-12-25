Эксперт прокомментировал новое обращение Владимира Путина к россиянам

Также сегодня президент встретился с Александром Лукашенко.

Сегодня, 30 июня, Владимир Путин в очередной раз выступил перед россиянами. Его речь была посвящена голосования по поправкам в Конституцию РФ. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что новое обращение отличается от предыдущих.

Прежде всего, сегодня Владимир Путина сменил привычный фон на фон с Ржевским мемориалом советскому солдату.

Ключевые тезисы эмоционально окрашены и забиты как гвозди. считают эксперты.

Специалисты поделились мнением о том, что такая речь положительно скажется на завтрашней явке на голосование.

Посмотреть часть выступления президента можно здесь.

Фото: kremlin.ru