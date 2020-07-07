Главной целью во время борьбы с COVID-19 он назвал недопущение паники.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск справился с коронавирусом.

По его словам, в борьбе с распространением вируса "в таком густонаселённом и открытом городе" помогли дисциплина жителей, а также управляемость в системе здравоохранения. Лукашенко добавил, что переговорил с председателем Совета республики Натальей Кочановой на тему эпидемиологической ситуации.

Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Главной целью во время борьбы с COVID-19 он назвал недопущение паники. Глава государства заявил, что теперь надо не допустить новой эпидемии.

Ранее Лукашенко призвал Белоруссию перейти за пятилетку на электромобили.