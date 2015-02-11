Crew Dragon с космонавтом Горбуновым приводнился у побережья Флориды

Космический корабль успешно вернулся на Землю в акватории Атлантического океана.

Космический корабль Crew Dragon от американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-9, в состав которой входит российский космонавт от государственной корпорации "Роскосмос" Александр Горбунов, вернулся на Землю. Прямая трансляция данной операции велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Известно, что объект приводнился в акватории Атлантического океана, вблизи берегов штата Флорида в 17:57 вечера 18 марта по местному времени (Восточного побережья США) или в 00:57 утра 19 марта по времени Москвы. Ранее отстыковка Crew Dragon от Международной космической станции (МКС) состоялась во вторник в 01:06 утра (в 08:06 утра по московскому времени).

Кроме Горбунова, в экипаж миссии Crew-9 входили астронавты NASA Барри Уилмор, Сунита Уильямс и Ник Хейг. Уточним, что Уилмор и Уильямс прибыли на МКС в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner. Этот космический аппарат 5 июня 2024 года был запущен специалистами из компании Boeing. Планировалось, что астронавты пробудут на орбите до 14 июня. Однако позже из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения людей были сдвинуты сначала на 18 июня, потом и на 26 июня. В результате корпорация объявила о неопределенном сроке возвращения экипажа. Далее в NASA приняли решение, что американские астронавты вернутся на нашу планету в составе миссии Crew-9 весной 2025 года.

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Фото и видео: SpaceX