Лавров не видит ничего плохого в обилии китайских товаров в РФ

Глава МИД РФ рассказал о сотрудничестве Москвы с Пекином.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров заявил, что не видит ничего плохого в обилии китайских товаров в на внутреннем рынке нашей страны. Соответствующее заявление дипломат сделал интервью журналистам радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". В частности, сейчас Пекин и Москва совместно работают над созданием новых современных самолетов. В МИД РФ добавили, что значительную часть инвестиционных договоренностей занимает сфера высоких технологий. Речь идет об атомной энергетике и других направлениях. Высокопоставленный чиновник отметил, что товарооборот РФ и Китая будет и далее расти дальше и после того, как в 2023 году странами были установлены рекордные показатели.

Ваш вопрос обусловлен тем, что мы сейчас видим большое количество китайских товаров. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: небольшие страны Европы задают тон еврограндам.

Фото и видео: МИД России