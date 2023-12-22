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Угрозы со стороны Эстонии не могут серьезно обсуждаться, заявил Лавров

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Глава МИД РФ оценил призыв Таллина "разрушить озеро Байкал".

Небольшие европейские страны, вроде прибалтийских государств, сейчас задают тон еврограндам. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью журналистам радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". Дипломат отметил, что сейчас достаточно чистосердечных высказываний со стороны экс-премьер-министра Великобритания Бориса Джонсона, главы верховной дипломатии и политики безопасности Жозепа Борреля о том, что европейский регион участвует в региональном конфликте не за Украину, а против Москвы. В частности, гость программы назвал вопросом, который не может комментироваться, стремление эстонского руководства разрушить озеро Байкал.

Эстонцы, литовцы и латыши выдвинулись на передний край грозящих нам пальцем - показывает существенную эволюцию НАТО. Сейчас? Чехия, Польша, Болгария.  Макрона возьмите с его заявления по поводу отправки солдат.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: РФ в случае новых переговоров не будет делать пауз в боевых действиях с Украиной.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, озеро байкал, прибалтика, сергей лавров, эстония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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