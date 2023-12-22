Глава МИД РФ призвал брать во внимание реалии, сложившиеся на земле.

Москва в случае новых переговоров по Украине не будет делать на период переговорного процесса каких-либо пауз в боевых действиях. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью журналистам радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда". Дипломат отметил, что наша страна всегда предпочитает путь мирного урегулирования, а не драки и военные столкновения, о чем всегда напоминает и глава государства Владимир Путин.

Мы сказали, мы к переговорам готовы, но, в отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров делать каких-либо пауз в боевых действиях. Процесс должен идтию Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров напомнил отечественным журналистам о том, что когда украинцы поняли, что "заигрались с бомбежками Донбасса", продвижением методов геноцида народа, то сами предложили Москве начать переговоры. Это произошла через две или три недели после начала проведения Россией специальной военной операции. В предложениях к рассматриваемому документу содержалось обязательство отменить дискриминирующие национальные меньшинства, поддержку движений, которые прославляли и опирались на идеологию нацизма.

Лавров: гарантии безопасности по Украине не распространялись на Крым и Донбасс.

Фото и видео: МИД России