Шайба Дадонова помогла "Далласу" обыграть "Вегас"

Счет в серии стал 3:2 в пользу "Далласа".

"Даллас" одержал победу над "Вегасом" со счетом 3:2 в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Форвард "Далласа" Евгений Дадонов помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в первом периоде. Счет в серии стал 3:2 в пользу "Далласа".

В нынешнем плей-офф Кубка Стэнли Евгений Дадонов провел четыре матча и набрал два (1+1) очка.

Ранее мы сообщали, что гол Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Виннипег" в матче Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET