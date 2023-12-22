XPeng планирует к концу года начать продажи модульного автомобиля

Ван Тань раскрыл подробности проектов, которые создаются китайской компанией.

Китайский производитель электрокаров XPeng планирует к концу 2024 года начать предварительные продажи своего транспортного средства XPeng Aeroht. Речь идет о модульном автомобиле, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань, выступая на полях походящего в Пекине автомобильного салона Auto China 2024.

У нас есть два типа летающих автомобилей. На выставке мы представляем eVTOL - электромобиль с вертикальным взлетом и посадкой, а также пропеллерами, которые складываются внутрь конструкции и выдвигаются, когда вы хотите взлететь. Ван Тань, вице-президент иностранной компании

Эксперт отметил, что модель летающего автомобиля eVTOL, представленного на мероприятии, пока что является по сути концепт-каром. Однако специалист добавил, что испытания в воздухе аппарат уже проходил. Ван тань отметил, что при взлетной массе, превышающей две тонны, у транспорта не возникло никаких проблем. При этом летные способности ограничены энергетической плотностью батарей и техническими возможностями. В Китае предполагают, что смогут начать серийное производство модульного автомобиля через несколько лет.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости