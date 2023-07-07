Трамп оценил на 95% прогресс на переговорах с Зеленским

По словам главы Белого дома, встреча с украинским лидером была отличной.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил прогресс на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго.

По словам главы Белого дома, встреча с украинским лидером была отличной. Он подчеркнул, что сторонам удалось решить 95% вопросов. Также Трамп заявил, что они смогли добиться большого прогресса в прекращении войны.

У нас была отличная встреча. Как кто-то сказал бы, мы решили 95% вопросов. Дональд Трамп, президент США

Также американский лидер подчеркнул, что Киеву лучше "заключить сделку сейчас". При этом Трамп добавил, что территориальный вопрос еще не решен до конца.

Ранее Трамп заявил, что без его одобрения мирный план Зеленского ничего не значит.

Фото: YouTube / The White House