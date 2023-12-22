Ираклий Гарибашвили заметил, что ЕС не готов расширять свой состав.

Власти в Тбилиси смогут упразднить или пересмотреть закон об иноагентах исключительно в то время, когда Европейский союз будет готов к собственному расширению и предложит стране членство в своем составе. Такую позицию перед местными журналистами на брифинге высказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Иностранный политик напомнил СМИ о том, что на сегодняшний день государство не готово стать членом ЕС, тем более, когда существует такое большое количество внутренних проблем.

ЕС не готов к расширению сейчас, для этого нужно время. Когда Евросоюз будет готов и там скажут, что вы завтра станете членами ЕС, будет возможно очень легко упразднить этот закон, пересмотреть, принять новый… Важна прозрачность. Ираклий Гарибашвили, глава партии "Грузинская мечта"

Напомним, что парламент Грузии в среду, 17 апреля, принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. решение законодателей подверглось резкой критике со стороны руководства институтов Евросоюза. В коллективном Брюсселе намекнули властям из Тбилиси, что с такими законами страна вряд ли получит членство в ЕС.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической) / Irakli Garibashvili