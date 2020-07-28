Аналитики утверждают, что на российскую нефть воздействует изменение параметров соглашения ОПЕК+.

Цены на Urals впервые с апреля упали ниже стоимости Brent. Об этом сообщает ценовое агентство Argus.

Страны-участницы ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти. Подобное решение приведет к увеличению отгрузок Urals. Предполагается, что в августе с портов Балтики отправят в 1,5 раза больше сырья, чем в июле. В начале июля Urals торговалась в Роттердаме с премией 2,5 доллара, что стало рекордом за 25 лет.

В Европе спрос на российскую нефть упал из-за низкой прибыльности переработки. В Китае Urals покупают менее охотно. Это связано с заполнением хранилищ купленным сырьем, когда оно стоило дешевле.

Ранее мы сообщили, что научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" вошло в Баренцево море.

Видео: kremlin.ru