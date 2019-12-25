Плавучий университет ЮНЕСКО-МГУ запланировал изучить перспективы нефтегазоносности между Землей Франца Иосифа и Новой Землей.

Научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" вошло в Баренцево море. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Недавно Минобрнауки сообщило, что 18 июля российские учены и более 20 студентов из МГУ и других государственных вузов выйдут в экспедицию из Калининграда в северо-западный сектор Баренцева моря на научно-исследовательском судне "Академик Николай Страхов". Там они занимаются экспедиционными работами в рамках проектаTTR-19 "Обучение-через-исследования" на арктическом шельфе.

Студенты и преподаватели изучат ледниковые отложения в пределах северо-восточной части Баренцева моря и определят аномальные концентрации флюидов и органического вещества в донных осадках.

Ранее мы сообщили, что стало известно, когда на Земле наступит следующий ледниковый период.

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