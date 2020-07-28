Стало известно, когда на Земле наступит следующий ледниковый период. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на профессора Токийского университета Масаюки Икэда.
В рамках исследования Икэда использовал теорию сербского инженера Милутина Миланковича. В ней он связал колебания количества солнечного света и радиации на Земле с изменениями угла наклона земной оси к плоскости ее орбиты.
Исходя из теории Миланковича, новый ледниковый период наступит через 100 тыс. лет, но это зависит от человеческого фактора эмиссии углекислого газа.
- Масаюки Икэда, профессор Токийского университета
Ученый полагает, что сейчас Земля находится на пике цикла длительностью десять миллионов лет с прохладным интенсивно-муссонным климатом. Он считает, что в атмосфере низкая концентрацию углекислого газа, что может быть благоприятным для организмов, привыкшим к прохладе.
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