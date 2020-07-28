Специалист представление отделение планетарных исследований и изучения Земли. Вместе со своими коллегами он стал автором исследования влияния муссонов на климат и развитие динозавров десять миллионов лет назад.

Стало известно, когда на Земле наступит следующий ледниковый период. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на профессора Токийского университета Масаюки Икэда.

В рамках исследования Икэда использовал теорию сербского инженера Милутина Миланковича. В ней он связал колебания количества солнечного света и радиации на Земле с изменениями угла наклона земной оси к плоскости ее орбиты.

Исходя из теории Миланковича, новый ледниковый период наступит через 100 тыс. лет, но это зависит от человеческого фактора эмиссии углекислого газа. - Масаюки Икэда, профессор Токийского университета

Ученый полагает, что сейчас Земля находится на пике цикла длительностью десять миллионов лет с прохладным интенсивно-муссонным климатом. Он считает, что в атмосфере низкая концентрацию углекислого газа, что может быть благоприятным для организмов, привыкшим к прохладе.

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