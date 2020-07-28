Ученые Университета Хоккайдо смогли сымитировать функцию памяти при помощи гидрогеля

Исследование доказывает, что информация кодируется, а затем исчезает, в зависимости от интенсивности запоминания.

Ученые Университета Хоккайдо смогли сымитировать функцию динамической памяти мозга при помощи гидрогеля.

В рамках эксперимента слой гидрогеля поместили между двумя пластинами из пластика. Затем на верхнюю пластину исследователи наносили отпечаток в виде буквы или картинки. Чтобы установить равновесие структуру положили в холодную воду, после чего переместили в ванну с горячей водой. В результате вода дала расширение и отпечаток на верхней пластине проявился.

Как только структуру вернули в холодную воду, отпечаток исчез. Так повторялось несколько раз. То есть, структура в горячей воде находилась в стадии "запоминания", а в холодной в стадии "забывания".

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Видео: Youtube/MEL Chemistry