Слушания по делу Ефремова могут перенести на 5 августа

Пашаев уточнил необходимость переноса сроков занятостью в других процессах.

Защита Михаила Ефремова попросила перенести сроки слушания по делу артиста на 5 августа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.

Поверенный артиста заверил, что даты по этим делам были назначены раньше, чем он взялся за дело Михаила Ефремова. Также Пашаев подчеркнул, что заслуженный артист "устал от всего" и хочет, чтобы процесс поскорее закончился. Защита полагает, что суд удовлетворит ходатайство о переносе слушания по делу актера.

Напомним, что 8 июня заслуженный артист России Михаил Ефремов сел за руль Jeep Grand Cherokee. На смоленской площади он выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого находился Сергей Захаров. В результате столкновения, водитель фургона получил травмы несовместимые с жизнью. Позднее выяснилось, что Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ранее мы сообщили, что Болгария прекратила прокачку российского газа в Грецию из-за аварии на газопроводе.

Фото: Instagram / Эльман Пашаев

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