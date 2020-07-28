По предварительным данным произошел износ материала. Пока это наиболее вероятная причина аварии на газопроводе.

Болгария прекратила прокачку российского газа в Грецию из-за аварии на газопроводе. Об этом сообщил исполнительный директор компании "Булгартрансгаз".

О происшествии стало известно в понедельник 27 июля. Инцидент произошел в районе небольшого населенного пункта Кулата на юго-западе Болгарии. В результате аварии никто не пострадал. Повреждено порядка 200 метров болгарского газопровода. Сейчас на месте работаю специалисты.

В компании считают, что газопровод прохудился, так как был построен в период 1990-1991 годов. Однако Малинов добавил, что рассматривается еще несколько причин аварии. По словам исполнительного директора, компания сделает все возможное, чтобы как можно скорее возобновить поставки в Грецию.

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Видео: Youtube/Debati BG