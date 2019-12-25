Самыми популярными именами для новорожденных стали Александр и Софья.

Стало известно, какими именами чаще всего москвичи называют своих детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комплекса социального развития Москвы.

В сообщении сказано, что в июне 2020 года в Москве мальчиков родилось больше (52,1%), чем девочек (47,9%). В первый месяц лета в столице появились на свет 266 Александров и 302 Софьи. Кроме того, среди популярных в Москве имен остались Максим, Михаил, Марк и Дмитрий, среди женских – Ева, Анна, Алиса и Мария.

Реже всего столичных новорожденных называют именами Нестор, Светозар, Святогор, Пересвет, Родослав, Енисей и Елизар. Иногда встречают редкие имена Дональд, Кай, Киану и Милан.

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