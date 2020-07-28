Штраф за нарушение составит 150 евро.

Жителей Греции обяжут носить маски в закрытых помещениях. Об этом сообщил замминистра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас.

Замминистра гражданской обороны отвечает за координацию борьбы с кризисными ситуациями. Никос Хардалиас отметил, что в Греции зафиксировано 4 227 случаев новой коронавирусной инфекции. В этой связи, власти обязаны ввести ряд мер для сдерживания распространения вируса. Это позволит сделать Грецию безопасной для местных жителей и туристов.

Напомним, что несколько дней назад в Греции ввели обязательное ношение масок покупателями в супермаркетах. Кроме того, средствами индивидуальной защиты необходимо пользоваться в различных госучреждениях, кабинетах врачей, парикмахерских, салонах красоты, в общественном транспорте и в лифте, а также на судах и в самолетах.

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Видео: Youtube/OPEN