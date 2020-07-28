Местные власти вошли через главные ворота и «приняли его в свое ведение».

Китайские власти закрыли генконсульство США в Чэнду. Об этом сообщил МИД республики.

Все началось с решения Соединенных штатов закрыть 21 июля китайское генконсульство в Хьюстоне. Они посчитали, что нужно защитить личную информацию американцев и обеспечить неприкосновенность к интеллектуальной собственности США. В Пекине действия американских властей расценили, как провокацию и пообещали "решительные ответные меры". В итоге Китай решил "отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности Генерального консульства США в Чэнду". Китайская администрация потребовала от консульства прекратить любую деятельность и мероприятия.

Напомним, что китайский МИД посчитал подобное требование вполне законным и необходимым ответом, который соответствует международному праву.

Ранее мы сообщили, что В "Moscow City" началось строительство двух новых небоскребов.

Видео: Youtube/Guardian News