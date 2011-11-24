Офисный центр iCity будет состоять из двух башен высотой 141 и 257 метров

В "Moscow City" началось строительство двух новых небоскребов. Об этом сообщает представитель девелоперской компании MR Group.

Общая площадь объекта составит 249 тыс. квадратных метров. Башни будут распложены на общем семиэтажном стилобате – Time Tower (61 этаж) и Space Tower (34 этажа). Под офисные помещения отдадут 141 тыс. квадратных метров. На ритейл и коворкинги приходится по 10 тыс. метров. Строительство двух новых небоскребов планируется завершить в 2023 году. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд рублей.

Напомним, что MR Group является одним из крупнейших девелоперов московского региона. Портфель компании составляет примерно 6 млн квадратных метров.

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