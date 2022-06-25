Самолет врезался в самый высокий небоскреб в Китае

Авиакатастрофа произошла в Пекине. Небольшой самолет врезался в самое высокое здание города — небоскреб Чайна-Цзунь, сообщил CNN.

Обломки воздушного судна рухнули у здания, высота которого составляет 528 метров, повредив несколько окон фасада. Спасатели эвакуировали людей из небоскреба, на месте продолжают работать экстренные службы города. Информации о пострадавших пока не поступало, о судьбе пилота тоже ничего не известно.

В соцсетях появились видеозаписи с мест ЧП. На кадрах запечатлены падающие обломки и хвостовая часть судна на земле. Предположительно, что в инциденте участвовал легкомоторный самолет Sunward SA60L Aurora, принадлежащий местной авиационной компании.

Ранее мы сообщали, что лайнер со 192 людьми на борту врезался в пустой самолет в США.

Фото: Magnific