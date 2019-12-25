  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В США лайнер со 192 людьми на борту врезался в пустой самолет
Сегодня, 11:24
105
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В США лайнер со 192 людьми на борту врезался в пустой самолет

0 0

В результате происшествия никто не пострадал.

В США лайнер со 192 людьми на борту врезался в пустой самолет. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в международном аэропорту Атланты. Самолет авиакомпании Delta Air Lines выполнял рейс из Атланты в Гватемалу. При выполнении маневров на перроне воздушное судно задело крылом пустой самолет.

На борту самолета Delta Air Lines находились 192 пассажира, два пилота и четыре бортпроводника. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров пересадили на резервный лайнер.

Ранее мы сообщали, что в Испании самолет столкнулся с птицей.

Фото: YouTube / FOX 5 Atlanta

Теги: самолет, столкновение, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии