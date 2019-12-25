В результате происшествия никто не пострадал.

В США лайнер со 192 людьми на борту врезался в пустой самолет. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в международном аэропорту Атланты. Самолет авиакомпании Delta Air Lines выполнял рейс из Атланты в Гватемалу. При выполнении маневров на перроне воздушное судно задело крылом пустой самолет.

На борту самолета Delta Air Lines находились 192 пассажира, два пилота и четыре бортпроводника. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров пересадили на резервный лайнер.

Фото: YouTube / FOX 5 Atlanta