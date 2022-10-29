Набиуллина назвала назвала прогноз ЦБ по ценам на нефть марки Urals консервативным

Глава ЦБ рассказала о существующих внешних рисках.

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина назвала назвала прогноз государственного регулятора по ценам на нефть марки Urals консервативным. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе пресс-конференции с журналистами. Эксперта СМИ попросили оценить потенциальный эффект для отрасли от решения ОПЕК+, эмбарго на энергоресурсы и введения Западом потолка цен.

Все последствия мало кто представляет, какие они будут в совокупности. Для нас важно, что эти последствия могут быть очень разными, оставаться в прогнозе консервативными по нефти. Если вы посмотрите на наш прогноз, то мы и в июле были… Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Глава Центробанка России объяснила, почему ЦБ РФ сохранил прогноз по спросу на нефть Urals в 2023-2025 годах. Это постановление связано с воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, существует риск глобальной рецессии, ограничивающей спрос на нефть, а также развития экспортных запретов в отношении Москвы. С другой стороны фиксируется снижение квоты ОПЕК+ по нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки в ноябре-декабре 2022 года.

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

Фото и видео: Центробанк России