ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Регулятор уточнил инфляционный прогноз.

Центробанк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. При этом государственный регулятор также уточнил собственный инфляционный прогноз на текущий 2022 год. Показатели остановятся на уровне 12-13% вместо ранее указанных 11-13%. Относительно 2023 года ожидания ЦБ остались прежними. Речь идет о среднесрочном росте инфляцуии на уровень в 5-7%. В 2024 и 2025 годах Банк России по-прежнему ждет, что инфляция вернется к целевому показателю в 4%. Напомним, что Центробанк России пятницу 28 октября ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки в стране и впервые с марта 2022 года оставил ее без изменений.

ЦБ начнет тестировать цифровой рубль в реальных условиях с 1 апреля 2023 года.

Фото и видео: Центробанк России