Эльвира Набиуллина рассказала о процессе проверки данного вида оплаты.

ЦБ начнет тестировать цифровой рубль в реальных условиях с 1 апреля 2023 года. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции по итогам проведения совета директоров государственного регулятора сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что система будет отрабатываться с финансовых операциях с реальными клиентами. Она напомнила, что в текущий момент тестирование проводится с 15 банковскими организациями. В тестовом режиме происходит обучение по открытию кошельков на платформе, осуществляются переводы между физическими лицами, проводится оплата за товары, услуги. В том числе - через QR-коды.

Здесь очень много вопросов технологических. И нам очень важно, чтобы было доверие к этой новой форме цифрового рубля, все вопросы кибербезопасности были решены, чтобы это было бесшовно, удобно для людей и комфортно. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Денежное обращение будет пополняться третьей формой. Кроме наличной и безналичной формы оплаты также появится цифровая.

Центробанк России: ключевая ставка снижена с 8% до 7,5% годовых.

Фото и видео: YouTube / Банк России