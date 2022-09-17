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Центробанк России: ключевая ставка снижена с 8% до 7,5% годовых

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Эльвира Набиуллина отметила, что условия для дальнейшего снижения уровня ставки сокращаются.

Центробанк России: Ключевая ставка снижена с 8% до 7,5% годовых. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции по результатам совета директоров государственного регулятора сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что эксперты приняли решение в шестой раз подряд снизили показатель.

Совет директоров принял решение снизить ключевую ставку на 50 базовых пунктов, до 7,5 процента годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими.

пресс-релиз Центробанка РФ

В Центробанке уточнили, что инфляционные ожидания у россиян на ближайшие 12 месяцев выросли в августе до 12%. За сентябрь этот показатель еще вырос на половину процентного пункта.

В ЦБ сообщили о работе по расширению географии приема карт "Мир" за рубежом.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: ключевая ставка, центробанк, эльвира набиулина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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