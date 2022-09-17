Эльвира Набиуллина рассказала о работе банковской карты в Турции и других странах.

В ЦБ сообщили о работе по расширению географии приема карт "Мир" за рубежом. На пресс-конференции по итогам заседания совет директоров глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что структура взаимодействует с коллегами из многих стран. В работе фиксируются трудности из-за вводимых западных санкций.

Вы упоминали и Турцию, когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что российская платежная система "Мир" на текущей неделе сообщила о том, что отмечает отдельные случаи отказов проведения финансовых операций по банковским картам находящихся под санкциями российских банков. Ситуация мониторится аналитиками.

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Фото и видео: YouTube / Банк России