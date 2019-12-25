ЦБ: квалифицированные инвесторы не потеряют статус в случае "имущественного ценза"

Михаил Мамута рассказал о вопросе с ужесточением требований к инвесторам.

Центробанк России заявил о том, что квалифицированные инвесторы не потеряют свой статус в случае введения государственным регулятором "имущественного ценза". Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе сессии "Финансовая грамотность как фактор успешного экономического развития региона и государства", проводимой на полях Московского финансового форума, сделал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Совершенно никого не отсеет, это не влияет на тех, у кого уже есть статус. Человек может оставаться "квалом" столько, сколько захочет. Михаил Мамута, представитель ЦБ

Ранее специалист объяснил участникам мероприятия, что Банк России планирует в течение ближайшего полугода ужесточить критерии для признания инвестора квалифицированным. В частности, будут введены имущественные требования к кандидатам. Этот показатель эксперты предлагают увеличить в пять раз. Планка поднимется с 6 до 30 миллионов рублей. Мамута подчеркнул, что в ЦБ обращались уже ставшие инвесторами клиенты с просьбой снять с них этот статус.

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Фото и видео: Московский финансовый форум