Набиуллина заявила, что спад экономики будет менее глубоким, чем ожидалось

Глава ЦБ РФ оценила уровень ВВП страны.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что спад экономики будет менее глубоким и гораздо более растянутым по времени, чем ожидалось по мнению экспертного сообщества. Такое заявление руководитель государственного регулятора сделала в рамках пресс-конференции с журналистами, проводимой по завершению заседания Совета директоров ЦБ РФ. Информацией чиновница поделилась в рамках комментария о проводимой кредитно-денежной политике в стране.

Поступающие данные указывают на то, что экономический спад будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

В текущем году Центробанк РФ ожидает уменьшение уровня спада ВВП. Это произойдет за счет более умеренного сокращения экспорта. В свою очередь ситуация связана с перераспределением объемов нефтяных поставок на новые рынки.

Набиуллина заявила, что многим компаниям РФ удалось избежать быстрого исчерпания запасов.

Фото и видео: YouTube / Банк России