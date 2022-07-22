Набиуллина заявила, что многим компаниям РФ удалось избежать быстрого исчерпания запасов

Глава ЦБ РФ рассказала о том, что ситуация не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что многим российским компаниям удалось избежать быстрого исчерпания запасов. Соответствующее заявление представитель государственного регулятора сделала в рамках пресс-конференции с журналистами. По мнению эксперта, для восстановления запасов предприятиям требуется искать новых поставщиков внутри страны, а также за границей.

В целом можно отметить, что многим компаниям удалось избежать быстрого исчерпания запасов, которое могло привести к остановке производственных цепочек. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Согласно информации от мониторинга предприятий, проводимого ЦБ РФ за последние два месяца, ситуация с запасами не ухудшилась, но при этом не улучшилась. Данный фактор Эльвира Набиуллина считает потенциально опасным для проинфляционного риска.

ЦБ считает сжатой пружиной в экономике отложенный покупательский спрос.

Фото и видео: YouTube / Банк России