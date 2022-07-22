ЦБ считает сжатой пружиной в экономике отложенный покупательский спрос

Эльвира Набиуллина рассказала о процессах, которые фиксируются в экономике.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что экономический спад в России будет более длительным, растянутым и менее глубоким, чем ранее прогнозировали эксперты. Соответствующее заявление руководитель государственного регулятора рассказала во время выступления на пресс-конференции по завершению очередного заседания Совета директоров ЦБ РФ. При этом Набиуллина назвала сжатой пружиной отложенный покупательский спрос в экономической системе страны.

Вынужденное накопление сбережений - это сжатая пружина в экономике, которая при определенных обстоятельствах может дать резкий рост потребления. При ограничении со стороны предложения товаров и услуг. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых.

Фото и видео: YouTube / Банк России