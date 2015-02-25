ЦБ снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых

Ранее ставка составляла 9,5%.

Центральный банк России сообщил о новом снижении ключевой ставки — с 9,5 до восьми процентов годовых. При этом снижение показателя оказалось более существенным, чем прогнозировали эксперты. Соответствующее заявление опубликовано в официальном пресс-релизе государственного регулятора.

Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8,00% годовых. пресс-служба Банка России

В ЦБ РФ подчеркнули, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, за счет чего по стране они способствуют дальнейшему замедлению годовой инфляции. Далее в регуляторе будут оценивать целесообразность снижения показателя за второе полугодие 2022 года.

Центробанк предложил временно ограничить покупку иностранных бумаг.

Фото и видео: YouTube / Банк России