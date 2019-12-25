Центробанк предложил временно ограничить покупку иностранных бумаг

Михаил Мамута оценил нововведения ЦБ по концепции защиты инвесторов.

Центробанк России предложил временно ограничить покупку иностранных бумаг. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в государственном регуляторе сделал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. Он не исключил, что данная опция временно будет недоступной для неквалифицированных инвесторов, работающих на внутреннем рынке РФ.

Мы считаем, что на время необходимо ограничить возможность увеличения позиций по иностранным ценным бумагам для неквалифицированного инвестора и смотреть, как развивается ситуация. Михаил Мамута, представитель ЦБ РФ

Напомним, что 19 июля Банк России презентовал концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов. Предложения далее будут обсуждаться с законодательными органами, участниками российского рынка и кабинетом министров. некоторые положения должны быть реализованы через законопроекты, а часть - как постановления ЦБ РФ.

ЦБ предложил увеличить ценз для признания инвестора квалифицированным.

Фото и видео: YouTube / Банк России