ЦБ предложил увеличить ценз для признания инвестора квалифицированным

Михаил Мамута рассказал, что действующая модель устарела.

Центробанк России предложил увеличить ценз для признания инвестора квалифицированным. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в государственном регуляторе сделал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. Он рассказал об инициативе по увеличении минимальной суммы денежных средств и активов, находящихся на счетах компании. Речь идет о повышении планки с 6 до 30 миллионов рублей.

Мы считаем правильным существенно поднять требования к имуществу - предлагаем с 6 до 30 миллионов рублей, причем вычитать из стоимости активов обязательства перед брокером. Михаил Мамута, представитель ЦБ РФ

Также Центробанк России предлагает учитывать только ликвидные активы инвесторов. По мнению эксперта, применяемая на текущий момент модель инвестиций в России, устарела как материально, так и морально.

Показатели инфляции в Ленобласти замедляются второй месяц подряд.

Фото и видео: Банк России

