Показатели инфляции в Ленобласти замедляются второй месяц подряд

По данным ЦБ РФ, таких показателей удалось достичь, прежде всего, за счёт непродовольственных товаров.

За июнь регионом-рекордсменом по замедлению инфляции в СЗФО стала Ленинградская область. Показатель достиг 13,8% и стал самым низким второй месяц подряд. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

По данным финансового регулятора, такой результат стал возможен за счет высокого насыщения рынка 47-ого региона непродовольственными товарами. Кроме того, на пользу пошли факторы, которые касаются всей экономики страны– укрепление рубля и рост потребительского спроса.

Также аналитики отмечают, что за июнь произошел прирост на рынке овощей в годовом выражении за счёт большого урожая в регионе.

Центробанк даёт относительно позитивные прогнозы по инфляции на следующий год. Представители регулятора оценивают показатель на уровне 14-17%

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Фото: Piter.TV