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В Петербурге могут открыть консульство Мьянмы
Сегодня, 16:40
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В Петербурге могут открыть консульство Мьянмы

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В 2023 году дипломатическим отношениям между городом и республикой исполнится 75 лет.

В Северной столице в скором времени может появиться консульство Мьянмы. Как сообщила пресс-служба Смольного, правительство Петербурга обсудило детали сотрудничества с республикой. 

Власти Северной столицы также напомнили, что в следующем году исполнится 75 лет дипломатических отношений между городом и юго-восточной страной. Кроме того, уже сейчас россияне могут отправиться в Мьянму без визы. 

Конкретные направления совместной работы прежде всего связаны с переработкой каучука и бобовых и обменом опыта по лечению онкологических заболеваний. 

Ранее в Петербург доставили "умные" троллейбусы и трамваи.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Теги: консульство, мьянма, санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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