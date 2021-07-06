В Петербурге могут открыть консульство Мьянмы

В Северной столице в скором времени может появиться консульство Мьянмы. Как сообщила пресс-служба Смольного, правительство Петербурга обсудило детали сотрудничества с республикой.
Власти Северной столицы также напомнили, что в следующем году исполнится 75 лет дипломатических отношений между городом и юго-восточной страной. Кроме того, уже сейчас россияне могут отправиться в Мьянму без визы.
Конкретные направления совместной работы прежде всего связаны с переработкой каучука и бобовых и обменом опыта по лечению онкологических заболеваний.
Ранее в Петербург доставили "умные" троллейбусы и трамваи.
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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