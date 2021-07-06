В Петербурге могут открыть консульство Мьянмы

В 2023 году дипломатическим отношениям между городом и республикой исполнится 75 лет.

В Северной столице в скором времени может появиться консульство Мьянмы. Как сообщила пресс-служба Смольного, правительство Петербурга обсудило детали сотрудничества с республикой.

Власти Северной столицы также напомнили, что в следующем году исполнится 75 лет дипломатических отношений между городом и юго-восточной страной. Кроме того, уже сейчас россияне могут отправиться в Мьянму без визы.

Конкретные направления совместной работы прежде всего связаны с переработкой каучука и бобовых и обменом опыта по лечению онкологических заболеваний.

Ранее в Петербург доставили "умные" троллейбусы и трамваи.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга