В Петербург доставили "умные" троллейбусы и трамваи

Масштабная программа ГУП "Горэлектротранс" завершится к 2028 году.

В среду, 13 июля, на на полигоне пункта техобслуживания "Улица Шаврова" прошла презентация "умных" трамваев и троллейбусов, которые в скором времени на улице города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Подвижной состав в Северной столице будет обновлен в рамках программы "Горэлектротранса". Полностью она завершится только в 2028 году, когда в город привезут свыше 200 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, по 600 низкопольных троллейбусов и трамваев. Уже доставленные модели троллейбусов произведены в Вологде и столице Беларуси, а автобусы сделаны в Петербурге.

Известно, что кабины располагают так называемым "умным" оборудованием. В данном случае речь идет о радарах-детекторах и видеокамерах, которые мгновенно реагируют на присутствие постороннего объекта на путях. Также существует специальная система для отслеживания состояния водителя. Аналогов перечисленным разработками пока нет не только в других регионах РФ, но и во всем в мире.

Кроме того, в планах правительства - обновление 80% контактно-кабельной сети и 64 км трамвайных путей у 2024 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург поступит 105 дизельных автобусов.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга