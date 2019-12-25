В Петербург поступит 105 дизельных автобусов

Всего объявлены 3 тендера на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей. О моделях на газу речи пока не идёт.

ГУП "Пассажиравтотранс" планирует приобрести для Северной столицы 105 автобусов. Модели будут работать не на газовом, а на дизельном топливе. Уже объявлены 3 тендера на общую сумму, на данный момент превышающую 1,7 млрд рублей. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург" со ссылкой на портал госзакупок.

Первые 2 закупки включают в себя 100 автобусов большого класса - по 50 штук каждая. Начальная цена контракта на каждую из них составит 499,2 млн рублей. Этот транспорт поступит в Петербург 30 сентября и до 31 октября 2022 года. Наконец, в тертьем тендере рассматривается покупка 55 автобусов среднего класса, которые должны поставить до 30 ноября. Предполагается, что заказчик рассчитывает на приобретение модели ЛиАЗ–4292.

Отметим, что автобусы, работающие на газу, город пока приобретать не собирается.

Ранее мы сообщили о том, что с 15 июля в Петербурге появятся три новых маршрута.

Фото: Piter.TV