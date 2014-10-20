С 15 июля в Петербурге появятся три новых маршрута

Вместо маршруток по улицам города будут курсировать автобусы.

Стало известно, какие новые маршруты появятся в Петербурге с 15 июля. Об этом рассказали в Комитета по транспорту города.

Вместо маршрутки № К62 будет курсировать автобус № 262. Его трасса следующая: Наличная — Шкиперский проток — Гаванская улица — Большой проспект В. О., — 8-9 линия В. О. — набережная Лейтенанта Шмидта — Благовещенский мост — площадь Труда — набережная Крюкова канала — Звенигородская.

Кроме того, власти открыли новый маршрут. Автобус № 265 будет возить пассажиров по следующему пути: Народного Ополчения — Тамбасова — Чекистов — Партизана Германа — Андреевский переулок — Авангардная.

Автобус № 264 будет курсировать по трассе маршрутки с таким же номером, то есть Пискарёвка — Мечникова — Замшина — Бестужевская — Екатерининский — Индустриальный — Энтузиастов — Наставников — Солидарности — Коллонтай — Народная — Володарский мост — Большой Смоленский проспект.

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Фото: Piter.tv