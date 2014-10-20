Ушлый горожанин угнал элитное такси с улицы Одоевского

У дома № 28 по улице Кораблестроителей правоохранители нашли угнанную иномарку. Новый водитель бросил ее.

Сотрудники полиции разыскивают горожанина, который угнал такси на Васильевском острове. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ночь на пятницу, 8 июля, 49-летний водитель обратился в полицию. Он рассказал, что пассажир, которого он подвозил, угнал такси Toyota Camry. Стоимость машины составляет 2,5 миллиона рублей.

Стражи порядка ввели план "Перехват". У дома № 28 по улице Кораблестроителей правоохранители нашли угнанную иномарку. Новый водитель бросил ее.

По факту кражи авто возбудили уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ.

Ранее на Piter.tv: суд отправил полицейского из Петербурга под стражу до сентября за взятку.

Фото: Piter.tv