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Ушлый горожанин угнал элитное такси с улицы Одоевского
Сегодня, 17:44
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Ушлый горожанин угнал элитное такси с улицы Одоевского

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У дома № 28 по улице Кораблестроителей правоохранители нашли угнанную иномарку. Новый водитель бросил ее. 

Сотрудники полиции разыскивают горожанина, который угнал такси на Васильевском острове. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

В ночь на пятницу, 8 июля, 49-летний водитель обратился в полицию. Он рассказал, что пассажир, которого он подвозил, угнал такси Toyota Camry. Стоимость машины составляет 2,5 миллиона рублей. 

Стражи порядка ввели план "Перехват". У дома № 28 по улице Кораблестроителей правоохранители нашли угнанную иномарку. Новый водитель бросил ее. 

По факту кражи авто возбудили уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ.

Ранее на Piter.tv: суд отправил полицейского из Петербурга под стражу до сентября за взятку.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, полиция, угнал такси, улица кораблестроителей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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