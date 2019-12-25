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Суд отправил полицейского из Петербурга под стражу до сентября за взятку
Сегодня, 14:15
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Суд отправил полицейского из Петербурга под стражу до сентября за взятку

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Мужчине передал деньги владелец незаконной торговой точки. "Предприниматель" нуждался в "крыше".

Приморский районный суд Петербурга отправил под стражу экс-инспектора отдела исполнения административного законодательства УМВД России по Приморскому району за взятку. Мужчина получил от горожанина 95 тыс. рублей за "бездействие, выражающиеся в общем покровительстве и попустительстве по службе в пользу взяткодателя". Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Деньги бывшему правоохранителю принесли 5 июля на улице Оптиков, 47. Средства ему передал посредник. Взятка была от владельца торговой точки. Бизнесмен нуждался в "крыше".

Бывшего сотрудника МВД заключили под стражу до 4 сентября. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

Теги: арест, взятка, полицейским, приморский районный ссуд, стража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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