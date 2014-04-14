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Из окна дома на Просвещения устроил стрельбу пенсионер
Сегодня, 10:54
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Из окна дома на Просвещения устроил стрельбу пенсионер

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Правоохранители отметили, что в результате "развлечения" дедушки никто не пострадал.

Полицейские задержали горожанина, который открыл огонь из окна квартиры в Калининском районе. Подозреваемым оказался 72-летний пенсионер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

О случившемся 8 июля рассказал очевидец. Инцидент произошел около дома № 104 по проспекту Просвещения. На место ЧП прибыли стражи порядка. Они оперативно зашли в гости к дебоширу. Хозяином квартиры, откуда была видна стрельба, оказался пожилой мужчина. У него нашли два пневматических пистолета.

Правоохранители отметили, что в результате "развлечения" пенсионера никто не пострадал. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv: в метро Петербурга до 16-летней девушки домогался голубоглазый извращенец.

Фото: Piter.tv

Теги: пенсионер, проспект просвещения, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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