Из окна дома на Просвещения устроил стрельбу пенсионер

Правоохранители отметили, что в результате "развлечения" дедушки никто не пострадал.

Полицейские задержали горожанина, который открыл огонь из окна квартиры в Калининском районе. Подозреваемым оказался 72-летний пенсионер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О случившемся 8 июля рассказал очевидец. Инцидент произошел около дома № 104 по проспекту Просвещения. На место ЧП прибыли стражи порядка. Они оперативно зашли в гости к дебоширу. Хозяином квартиры, откуда была видна стрельба, оказался пожилой мужчина. У него нашли два пневматических пистолета.

Правоохранители отметили, что в результате "развлечения" пенсионера никто не пострадал. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv