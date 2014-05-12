В метро Петербурга до 16-летней девушки домогался голубоглазый извращенец

Полицейские уже разыскивают злоумышленника. Они изъяли запись с камер наблюдения в вагоне.

В пятницу, 8 июля, в метро Петербурга мужчина приставал к школьнице. Девочка самостоятельно обратилась в полицию.

По информации 78.ru, извращенец домогался до 16-летней девушки прямо в вагоне поезда. Инцидент произошел между станциями "Нарвская" и "Балтийская".

По словам пострадавшей, мужчине на вид около 40-40 лет. У него была короткая стрижка, имеет голубые глаза. Был одет в серые джинсы и голубую футболку, на ногах – черные кроссовки.

Стражи порядка изъяли запись с камер наблюдения в метро, сейчас они разыскивают горожанина. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv