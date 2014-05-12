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В метро Петербурга до 16-летней девушки домогался голубоглазый извращенец
Сегодня, 10:35
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В метро Петербурга до 16-летней девушки домогался голубоглазый извращенец

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Полицейские уже разыскивают злоумышленника. Они изъяли запись с камер наблюдения в вагоне.

В пятницу, 8 июля, в метро Петербурга мужчина приставал к школьнице. Девочка самостоятельно обратилась в полицию. 

По информации 78.ru, извращенец домогался до 16-летней девушки прямо в вагоне поезда. Инцидент произошел между станциями "Нарвская" и "Балтийская".

По словам пострадавшей, мужчине на вид около 40-40 лет. У него была короткая стрижка, имеет голубые глаза. Был одет в серые джинсы и голубую футболку, на ногах – черные кроссовки.

Стражи порядка изъяли запись с камер наблюдения в метро, сейчас они разыскивают горожанина. На данный момент решается вопрос  о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: драка на Ленинском проспекте закончилась стрельбой.

Фото: Piter.tv

Теги: извращенец, метро петербурга, педофил, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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