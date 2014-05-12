Драка на Ленинском проспекте закончилась стрельбой

Дебоширы угрожали пострадавшему ножом.

В Кировском районе трое хулиганов напали на мужчину и избили его. Однако пострадавший оказался не из робких и достал пистолет, чем напугал обидчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В пятницу, 8 июля, в 19:37 между четырьмя горожанами произошел конфликт на Ленинском, 131. Ссора быстро переросла в драку. Один из участников конфликта начал нападать на оппонента с ножом. Двое других мужчин жестоко избили неприятеля. Пострадавший достал пистолет, направил его в сторону дебоширов и тем самым разогнал их. Бандиты вырвали из рук мужчины оружие и убежали.

В полицию обратилась жена пострадавшего. Она написала заявление на хулиганов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).

Сейчас стражи порядка разыскивают всех участников драки. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: работнику магазина, который избил петербурженку, продлили срок задержания.

Фото: Piter.tv