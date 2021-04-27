Работнику магазина, который избил петербурженку, продлили срок задержания

Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.

В пятницу, 8 июля, Выборгский суд Петербурга продлил задержание на 72 часа Фаигу Натигу Фахрадову, которого подозревают в избиении девушки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее мужчина был задержан на 48 часов, обвинение ему не предъявляли. Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.

По версии следствия, вечером 6 июля в магазине "5 копеек" по улице Шостаковича Фахрадов схватил потерпевшую за шею и вытолкал на улицу. После этого повалил ее на тротуар, сел на нее сверху, придавил коленом в область груди к земле, причинив телесные повреждения девушке. Ее госпитализировали в Александровскую больницу.

Конфликт начал после того, как девушка спустилась в магазин, чтобы решить вопрос с шумом по ночам. После того, как девушке помогли отбиться от мужчины, подозреваемый скрылся.

Ранее мы писали, что петербуржца задержали за избиение знакомого на Авиаконструкторов. Установлено, что задержанный во время внезапной ссоры ударил кулаком в лицо потерпевшего, в результате чего тот упал и ударился головой об асфальт.

Фото: Piter.tv

