Продавец магазина избил петербурженку из-за просьбы убрать колокольчики на двери и быть потише

Потерпевшая и ее семья проживают прямо над магазином, поэтому им особенно мешают посторонние звуки в ночное время.

В Выборгском районе Петербурга продавцы из круглосуточного магазина напали на местную жительницу за просьбу не шуметь по ночам и снять колокольчики с двери. За девушку во время потасовки вступились только мама, сестра и пара соседок. По словам родных потерпевшей, после инцидента девушка обратилась с заявлением в полицию, но ей даже не выдали талон о записи в книге учета происшествий. Об этом сообщил "Мегаполис".

По словам родственников девушки, на первом этаже дома по улице Шостаковича находится круглосуточный магазин, в котором продают спиртные напитки даже после 23:00. Поэтому по ночам под окнами регулярно происходят пьяные потасовки. Также жильцы этого дома рассказали, что на двери магазина висят колокольчики и при каждом открытии дверей они начинают сильно шуметь, в том числе и ночью.

Потерпевшая и ее семья проживают прямо над магазином, поэтому им особенно мешают посторонние звуки в ночное время. В среду, 6 июля, девушка вместе с мамой пришли в магазин, чтобы попросить снять колокольчики с двери. В итоге между ними и продавцами произошел конфликт, который перерос в потасовку.

На кадрах видно, что в итоге девушка оказалась на асфальте, а один из сотрудников сел на нее сверху и выкручивал ей руки, не давая встать и уйти. Еще трое мужчин вместо того, чтобы помочь девушке, делали вид, что уговаривают напавшего слезть с петербурженки.

После произошедшего девушка отправилась в больницу, не дождавшись приезда полиции. Медики диагностировали у нее на теле гематомы и рану на голове. Также после оказания медицинской помощи пострадавшая обратилась с заявлением в МВД. По словам родных, сейчас она дома, но ее тошнит и болит голова.

Видео: Мегаполис