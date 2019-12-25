Петербуржца задержали за избиение знакомого на Авиаконструкторов

Установлено, что задержанный во время внезапной ссоры ударил кулаком в лицо потерпевшего, в результате чего тот упал и ударился головой об асфальт.

Полицейские задержали мужчину по подозрению в избиение знакомого на Авиаконструкторов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 3 июля поступило сообщение о том, что у дома №4 по проспекту Авиаконструкторов лежит мужчина в крови. Правоохранителями на месте был найден 44-летний петербуржец в тяжёлом состоянии, его госпитализировали в больницу.

У дома по улице Маршала Новикова 5 июля по подозрению в совершении данного преступления был задержан 37-летний неработающий. Установлено, что задержанный во время внезапной ссоры ударил кулаком в лицо потерпевшего, в результате чего тот упал и ударился головой об асфальт.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жителя Петербурга осудили за похищение бывшей жены и убийство мужчины.

Фото: Piter.tv